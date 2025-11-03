- Дата публикации
Львов
237
2 мин
Дети разрисовали и издевались над котенком, а отец выложил видео в Сеть — реакция полиции
Правоохранители установили личность отца, разместившего видео в соцсети.
Дети львовской анестезиологии жестоко обращались с домашним животным — разрисовали кота фломастерами и поднимали его за одну лапу. Видео процесса в соцсети опубликовал отец детей — муж врача. Полиция отреагировала на инцидент — начала проверку и составила на мужчину административные протоколы.
Об этом идет речь в сообщении полиции Львовской области.
На видео, обнаруженном правоохранителями 2 ноября во время мониторинга социальных сетей, маленькая девочка раскрашивает кота фломастерами. Старшая дочь говорит, что так делать нельзя, однако и сама тоже поднимает кота за одну кавычку.
«По факту немедленно была назначена проверка. Сотрудники отделения полиции №2 Золочевского районного отдела полиции установили личность отца ребенка, который публиковал видео в одной из социальных сетей. Им оказался 30-летний житель Золочевского района», — говорится в сообщении правоохранителей.
На мужчину составили административные протоколы по нескольким статьям.
ч.1 ст.184 КУоАП — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей (штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);
ч.1 ст.89 КУоАП — жестокое обращение с животными (штраф от 200 до 300 тысяч рублей).
Материалы дела передали в суд, а животное временно передали зоозащитникам до принятия окончательного решения.
Реакция зоозащитников и пользователей
Видео вызвало возмущение у пользователей соцсети, среди которых о жестоком обращении с животными высказались и зоозащитники. Они также обратили внимание, что инцидент не ограничился только разрисовкой кота. Другой кот в семье тоже пострадал.
«Кот парализован и истощен от страха. Это не разовая акция, а ценности, которые родители закладывают в ребенка», — написала зоопсихологиня Соня Вонс.
«@lviv_1tmo, в вашей больнице работают садисты, которые выставляют издевательства над животными. Эти видео пойдут в полицию как доказательство по статье за Жестокое обращение с животными», — написала пользователь dr.tsarova.
Правозащитная организация UAnimals обратилась в полицию.
Как передает издание ZAXID.NET, на видео — дети анестезиологии больницы Святого Пантелеймона Кристины. В описании ее страницы в соцсети было указано именно это место работы, хотя позже она эту информацию убрала.
После огласки она извинилась и объяснила, что старшая дочь только присматривала за младшей.
«Я эти действия осуждаю. Провела с детьми воспитательный разговор и готова отдать кота зоозащитникам», — сказала врач.
Отметим, что в комментарии для ТСН.ua представительница Первого медобъединения Львова Карина Швец подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что событие с животным произошло в семье их сотрудницы. Но при этом подчеркнула, что позиция медучреждения однозначна: неприемлемое отношение к животным противоречит ценностям их учреждения.
Как выяснил ТСН.ua, в Первом медицинском объединении Львова предварительно не исключают, что этот врач может быть уволен.