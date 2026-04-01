Дело об убийстве Парубия: суд решил дальнейшую судьбу подозреваемого

Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия / © ТСН

Франковский райсуд Львова 1 апреля продлил меру пресечения Михаилу Сцельникову, подозреваемому в убийстве нардепа Андрея Парубия. Фигурант проведет под стражей без права залога еще 60 суток.

Об этом сообщило «Суспільне Львів».

Во Франковском райсуде состоялось подготовительное заседание по делу об убийстве Парубия. Ранее слушания отложили после установления анкетных данных обвиняемого из-за отсутствия одной из судей коллегии.

Заседание стартовало в 11:21 — суд начал с уточнения анкетных данных сторон защиты и обвинения. Перед этим в зал доставили Сцельникова.

Подготовительное заседание решили проводить без участия потерпевшего Владимира Парубия и его адвоката Андрея Федура. Другие потерпевшие и их представители присутствовали в суде.

Впоследствии Сцельников обратился в суд с просьбой определить ему меру пресечения во время этого заседания или в режиме видеосвязи. Сторона обвинения ходатайствовала о продлении содержания фигуранта под стражей без возможности внесения залога. Сам обвиняемый заявил, что согласен с позицией прокурора.

«Я в принципе прокурора поддерживаю. Но учитывая, что сегодня — 1 апреля и он говорит, что есть угроза, что я могу какие-то там вещественные доказательства где-то скрыть. Однако наши правоохранительные органы напрямую их воруют из материалов уголовного дела — это бинго. Молодец прокурор. А так я поддерживаю», — сказал Сцельников.

После этого коллегия судей вышла в совещательную комнату и впоследствии объявила решение: Сцельников будет оставаться под стражей еще 60 суток без права внесения залога — до 30 мая 2026 года.

Адвокат потерпевшей стороны Юрий Зоший сообщил о подаче гражданского иска о компенсации морального вреда.

Напомним, в середине марта СБУ передала в суддело обвиняемого в убийстве Парубия. Следствие установило, что в 2024 году Сцельникова завербовали спецслужбы РФ, когда он искал без вести пропавшего сына. Кроме убийства нардепа, фигурант передавал врагу данные о ВСУ и топливных эшелонах, призывал к свержению власти и оправдывал агрессию РФ. Во время обысков на Лычаковском кладбище нашли его тайник с оружием.

Злоумышленника задержали в сентябре 2025 года при попытке бежать за границу. Ему инкриминируют госизмену, теракт и незаконное обращение с оружием, что предусматривает пожизненное заключение.