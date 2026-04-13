"Даже куры путешествуют, а я нет": Сеть подорвало видео львовянки, которая везла птиц в купе УЗ

Девушка с курочкой и петушком в купе / © скриншот с видео

Жительница Львова Оксана удивила соцсети историей о поездке на поезде со своими домашними любимцами. Выяснилось, что это не кот или собака, а домашний петух и курица.

Подходящим видео поделилась пользовательница под ником kuriacha.maty в ТикТок.

Необычные домашние любимцы

Девушка рассказала, что живет со своими любимцами в квартире на восьмом этаже и много путешествует. Обычно путешественники используют автомобиль, однако на этот раз пришлось перемещаться на поезде «Укрзализныци».

«Когда даже куры путешествуют, а ты — нет. Больше о моей жизни с курочками в квартире», — подписала видео девушка.

Как отреагировали подписчики

Мнения пользователей сети традиционно разделились:

Комментарии пользователей о курочках в купе / © скриншот с видео

«Уверен, соседи очень рады таким домашним животным)».

«Зато пассажиры не проспали остановку».

«Нет слов. Уже совсем тю-тю».

«Первые колокольчики, обратиться к врачу».

«Ваши курочки выглядят чище, чем некоторые люди».

«Что говорят врачи? прогресс? регресс?».

«Даже куры путешествуют, а я нет».

«Я бы тоже зашла в гости в купе».

Раньше мы уже писали о девушке Оксане, которая поселила в квартире домашнего петуха, который стал для нее полноценным любимцем и компаньоном.