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- Львов
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Чрезвычайные апрельские заморозки: в одном из регионов объявили красный уровень опасности
Во Львовскую область придут заморозки.
Во Львове и области объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания.
Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
В ночные и утренние часы 9-11 апреля во Львове температура упадет до -5°-7°, а во Львовской области и до -10°.
Из-за аномального похолодания объявлен III (красный) уровень опасности.
Напомним, синоптикиня шокировала датой, до которой будет держаться зимняя погода.