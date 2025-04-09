Чрезвычайные апрельские заморозки: в одном из регионов объявили красный уровень опасности

Погода в Львове

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Во Львове и области объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В ночные и утренние часы 9-11 апреля во Львове температура упадет до -5°-7°, а во Львовской области и до -10°.

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Из-за аномального похолодания объявлен III (красный) уровень опасности.

Напомним, синоптикиня шокировала датой, до которой будет держаться зимняя погода.