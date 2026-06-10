Четыре года обучения исчезли из-за одной ошибки: во Львове студентке не выдали диплом

Студентка (иллюстративная фотография) / © Freepik

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Галицкий районный суд Львова отказал гражданке Польши, пытавшейся через суд обязать Львовский национальный университет имени Ивана Франко (ЛНУ) выдать диплом бакалавра. Несмотря на полную оплату четырех лет обучения, сдачу экзаменов и защиту работы, девушку отчислили из-за неподачи необходимого для поступления документа.

Об этом стало известно из решения Галицкого районного суда Львова, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений, пишет Львов.Медиа.

Позиция истицы: программа выполнена, но диплом не выдали

Согласно материалам дела, гражданка Польши поступила в ЛНУ в 2020 году на факультет международных отношений, где училась на платной основе. Она утверждает, что полностью выполнила условия контракта.

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«В течение сентября 2020 и до июня 2024 года истца добросовестно получала образование в университете, успешно сдала аттестационный экзамен и защитила квалификационную (бакалаврскую) работу с отметками „хорошо“. То есть выполнила всю образовательную программу, предусмотренную договором о предоставлении платной образовательной услуги, получила 240 кредитов ЕКТ, что дало ей право на получение документа о высшем образовании — диплома бакалавра», — говорится в судебном решении.

Однако после окончания учебы документ девушке не выдали. А в сентябре 2024 ее отчислили из университета. По словам истицы, сначала в деканате ей обещали урегулировать вопрос в ближайшее время. Из-за отсутствия диплома она получила отказ в трудоустройстве от трех компаний в Польше и была вынуждена работать в туристической сфере в Болгарии и Азии.

Девушка обратилась в суд с требованием отменить приказ об отчислении, восстановить ее в статусе студентки, присвоить степень бакалавра, выдать диплом и выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Аргументы университета

Представители ЛНУ имени Ивана Франко объяснили суду, что при поступлении девушка предоставила документ об окончании польского лицея. Однако для получения высшего образования в Украине гражданам Польши необходимо предоставить аттестат зрелости, который выдается после сдачи экзамена.

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Истица не предоставила университету ни польского аттестата зрелости, ни украинского свидетельства о полном общем среднем образовании. Из-за отсутствия этих документов университет не имел возможности внести данные студентки в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО), без чего оформление и выдача диплома невозможны. В ЛНУ добавили, что сообщали девушке о необходимости донести документы и уделяли время для решения этого вопроса.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ЛНУ имени Ивана Франко действовал исключительно в рамках действующего законодательства. Отчисление студентки было правомерным, поскольку она не подтвердила свое право на получение степени бакалавра соответствующим документом о предыдущем образовании.

Суд отказал гражданке Польши в выплате компенсации и получении диплома, поскольку она не доказала, что университет нарушил закон. Это решение еще не окончательно — девушка может обжаловать его во Львовском апелляционном суде.

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