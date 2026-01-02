Часть Львовской области оказалась без света: что случилось

Отключение света / © ТСН.ua

Во Львовской области на утро 2 января полностью обесточены девять населенных пунктов, еще 39 — частично обесточены. Причиной стали сильные порывы ветра, которые будут продолжаться в течение всего дня.

Об этом сообщило «Львовоблэнерго».

По состоянию на 08:00 из-за сильных порывов ветра в разных районах Львовщины полностью обесточены девять населенных пунктов и 39 — частично. Обесточивания произошли в:

Южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская части);

Восточном РЭС (Буская часть);

Северном РЭС (Перемышлянская часть).

19 бригад «Львовоблэнерго» работают над восстановлением электропитания потребителям. К работам задействованы 81 работник и 28 единиц техники.

В течение дня во Львове и на территории области ожидаются сильные порывы ветра скоростью 17 — 22 м/с, поэтому важно соблюдать правила безопасности:

не подходите к оборванным проводам линий электропередачи ближе чем на 8 м — это представляет смертельную угрозу.

Покидая опасную зону, двигайтесь «гусиным шагом»: держите ступни вместе, не отрывайте их от земли и передвигайтесь короткими скользящими шагами.

По возможности организуйте ограждение или дежурство возле места обрыва провода, чтобы посторонние не приближались, до прибытия оперативно-выездной бригады «Львовоблэнерго».

Напомним, накануне ГСЧС предупредила о резком ухудшении погоды во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, где в течение 2 января ожидаются шквалы до 15 — 25 м/с. Из-за объявленного желтого уровня опасности возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев и сбои в работе коммунальных служб.