Часть Львовской области оказалась без света: что случилось
Сильные порывы ветра оставили без электроэнергии жителей ряда районов Львовщины.
Во Львовской области на утро 2 января полностью обесточены девять населенных пунктов, еще 39 — частично обесточены. Причиной стали сильные порывы ветра, которые будут продолжаться в течение всего дня.
Об этом сообщило «Львовоблэнерго».
По состоянию на 08:00 из-за сильных порывов ветра в разных районах Львовщины полностью обесточены девять населенных пунктов и 39 — частично. Обесточивания произошли в:
Южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская части);
Восточном РЭС (Буская часть);
Северном РЭС (Перемышлянская часть).
19 бригад «Львовоблэнерго» работают над восстановлением электропитания потребителям. К работам задействованы 81 работник и 28 единиц техники.
В течение дня во Львове и на территории области ожидаются сильные порывы ветра скоростью 17 — 22 м/с, поэтому важно соблюдать правила безопасности:
не подходите к оборванным проводам линий электропередачи ближе чем на 8 м — это представляет смертельную угрозу.
Покидая опасную зону, двигайтесь «гусиным шагом»: держите ступни вместе, не отрывайте их от земли и передвигайтесь короткими скользящими шагами.
По возможности организуйте ограждение или дежурство возле места обрыва провода, чтобы посторонние не приближались, до прибытия оперативно-выездной бригады «Львовоблэнерго».
Напомним, накануне ГСЧС предупредила о резком ухудшении погоды во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, где в течение 2 января ожидаются шквалы до 15 — 25 м/с. Из-за объявленного желтого уровня опасности возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев и сбои в работе коммунальных служб.