Часть Львова осталась без газа: более тысячи абонентов отключены
Во Львове и близлежащих селах более 1400 абонентов остались без газа из-за пожара на газораспределительном пункте. Аварийные службы работают над возобновлением поставок.
В ночь на 17 марта во Львове и близлежащих населенных пунктах без газоснабжения осталось более 1450 абонентов. Причиной стал пожар на газораспределительном пункте по улице Полесской.
Об этом сообщает Galinfo.
Возгорание возникло вечером 16 марта около 23:05. По инциденту специалисты были вынуждены оперативно прекратить подачу газа для обеспечения безопасности и проведения ремонтных работ.
Отключение коснулось района Галицкого перекрестка во Львове, в частности улицы Богдана Хмельницкого и близлежащих территорий. Также без газа остались жители деревень Малехов и Дубляны Львовской общины.
В общей сложности зафиксировано прекращение газоснабжения для 1452 абонентов.
На месте работают аварийные бригады Львовского филиала "Газсетей", которые занимаются восстановлением системы и постепенным подключением потребителей.
Параллельно соответствующие службы провели замеры окружающей среды — радиационный фон в норме и составляет от 9 до 14 мкР/час.
Напомним, 16 марта во Львове раздался взрыв, после чего на одной из стоянок загорелся автобус.