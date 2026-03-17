Часть Львова осталась без газа: более тысячи абонентов отключены

Газ / © pexels.com

Реклама

В ночь на 17 марта во Львове и близлежащих населенных пунктах без газоснабжения осталось более 1450 абонентов. Причиной стал пожар на газораспределительном пункте по улице Полесской.

Об этом сообщает Galinfo.

Возгорание возникло вечером 16 марта около 23:05. По инциденту специалисты были вынуждены оперативно прекратить подачу газа для обеспечения безопасности и проведения ремонтных работ.

Реклама

Отключение коснулось района Галицкого перекрестка во Львове, в частности улицы Богдана Хмельницкого и близлежащих территорий. Также без газа остались жители деревень Малехов и Дубляны Львовской общины.

В общей сложности зафиксировано прекращение газоснабжения для 1452 абонентов.

На месте работают аварийные бригады Львовского филиала "Газсетей", которые занимаются восстановлением системы и постепенным подключением потребителей.

Параллельно соответствующие службы провели замеры окружающей среды — радиационный фон в норме и составляет от 9 до 14 мкР/час.

Реклама

Напомним, 16 марта во Львове раздался взрыв, после чего на одной из стоянок загорелся автобус.