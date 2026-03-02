- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 338
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Львова и окрестностей осталась без воды: что произошло и как долго продлится
В части Львова и близлежащих селах временно отсутствует водоснабжение.
Сегодня, 2 марта, часть Львова осталась без воды из-за самовольных работ частной техники на участке, через который проходит магистральный водопровод в селе Домажир.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Он подчеркнул, что авария не связана с работой городских служб или состоянием водопроводных сетей.
«На месте работают аварийные бригады. Ликвидация последствий продолжается непрерывно. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение», — заверил городской голова.
По его словам, для жителей организован подвоз воды — автоцистернами и через установленные емкости с наполнением.
Власти Львова обратились в правоохранительные органы по факту повреждения критической инфраструктуры частной техникой. На месте производят следственные действия.
Что говорят во Львовводоканале
Коммунальщики рассказали, что из-за сложности аварии нельзя назвать точное время восстановления водоснабжения.
Предварительно ликвидация аварии может занять около 24 часов. После завершения ремонтных работ потребуется дополнительное время для заполнения магистрального водопровода и возобновления подачи воды потребителям.
Водоснабжение полностью прекращено на 117 улицах Львова (3376 домов), а также в близлежащих населенных пунктах.
Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по водоснабжению в Украине. Цель оккупантов — оставить украинцев без воды.