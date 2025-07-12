"Было очень страшно": жители Львова о российской атаке 12 июля

Удар по Львову / © Садовий/Facebook

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В ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. В частности, атаку подвергся Львов.

Очевидцы рассказали, как пережили сегодняшние обстрелы. Об этом передает «Суспільне».

Алиса и Роман Волынец, проживающие на улице Митрополита Андрея, поврежденной в результате российской атаки, рассказали, что взяли в укрытие своего кота.

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«Муж пришел с работы где-то в начале четырех часов утра, уже была воздушная тревога, мы слышали дроны и пошли в убежище, но мы ходим немного дальше. Там мы увидели разрушение на нашей улице, но не очень волновались, пока не увидели, что нам звонили соседи», — рассказывает Алиса Волынец.

Анатолий Костанюк, проживающий неподалеку от места попадания, говорит, что слышал более 20 взрывов.

«Говорили, какие-то трубы взорвались, слышал, какой-то дядя с лестницы падал, срывало стены подъезда», — отметил он.

Львовянка Диана пожаловалась, что в результате обстрела в ее квартире выбиты окна. Также в помещении и вещах — обломки стекла.

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«Было слышно очень много взрывов. У меня сейчас в квартире бардак. Сначала прилетело один раз, потом вторично, потом третий раз. Было очень страшно», — говорит Диана.

Еще один львовянин Александр вместе с дочерью прятался в коридоре, однако после третьего взрыва оба ушли в укрытие.

«Было впечатление, что ко мне в дом влетает. Мы по третьему прилету побежали на Декарта (в укрытие — Ред.) с дочерью. Там на втором этаже, на четвертом на балконе вылетели окна, а я просто здесь подметаю», — отмечает Александр.

Напомним, также мы писали, что в результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.

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