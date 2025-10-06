"Бросают взрывчатку у матерей и детей": британский писатель после атаки на Львов жестко раскритиковал Россию в Сети

Джим Ловлесс / © Facebook

Один из самых популярных мотивационных спикеров, британец Джим Ловлесс, прибыл во Львов как специальный гость Lviv Book Forum, и сразу же пережил ночную ракетно-дроновую атаку.

Своими эмоциями от ночлега в укрытии он поделился в Facebook, где жестко раскритиковал агрессора и поддержал Украину.

Ловлесс описал жуткие ночи, проведенные рядом с местными жителями: «Земля сильно вибрирует, и даже в подвале взрывы пугающе громкие… Вот дети спят рядом со мной на нашем ряду твердых стульев. Их головы на коленях у матерей. Матери бодрствуют…»

Он назвал атаку на гражданский город, принимающий культурное событие, трусливым.

«Россияне очень смелы, бросают взрывчатку в матерей и детей. Они ждут до наступления ночи, чтобы скрыть свой стыд», — отметил автор.

Сам факт обстрела города, принимавшего книжный форум, натолкнул его на яркий вывод: «Книги пугают хулиганов».

Наиболее сильной частью его сообщения стало осознание роли Украины в мировой безопасности. Ловлесс подчеркнул, что его ребенок «спит безопасно в Великобритании. Безопасно, пока украинцы защищают границы Европы».

Он провел резкую границу между своим опытом гостя и реальностью украинцев: Легко быть гостем. Менее легко быть гражданином. Это не мой город, который бомбит… Это не мой муж на передовой или в реабилитационном центре… Это не мой ребенок спит в коридоре…»

На следующее утро город показал свою устойчивость: Lviv Book Forum продолжил работу, а рестораны и кофейни были открыты, что Ловлесс запечатлел. Он также отметил гостеприимство украинцев. В частности, координатор, которая провела часы на границе, чтобы встретить его, и поддерживала связь во время обстрела.

Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет.

В результате ракетно-дронового удара российской террористической армии по селе Лапаевка на Львовщине разрушены жилые дома и общественные сооружения, погибли и ранены.

Тогда в нескольких районах Львова из-за масштабных вражеских обстрелов частично исчезла электроэнергия. В городе также приостановлена работа городского транспорта.

Ранее сообщалось, известный британский мотивационный оратор и автор Джим Ловлесс, который должен был выступить в Киеве 25 июля, отменил свой визит в Украину. Это произошло из-за ухудшения ситуации безопасности и введенных ограничений военного положения.