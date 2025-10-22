Большая часть Львова останется без воды: что произошло и кого затронет отключение

Вода / © Associated Press

Значительная часть Львова, а также ряд близлежащих населенных пунктов столкнутся с длительной приостановкой водоснабжения. Причина — ликвидация масштабной аварии на магистральном водопроводе диаметром 600 мм вблизи села Домажир.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Когда не будет воды

Начало: с 05:00 среда, 23 октября.

Восстановление: ориентировочно с 06:00 утра пятницы, 24 октября.

Таким образом, жители указанных районов будут без водоснабжения почти двое суток.

Районы и населенные пункты, подпадающие под отключение

Часть Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов Львова.

Населенные пункты: Рудно, Рясное-Русское, Подрясное, Домажир, Воля Добростанская, Заверещица, Залив, Поветно, Великое Поле, Вороцов, Карачин и Солуки.

Городские власти просят жителей заблаговременно произвести необходимый запас воды. После восстановления подачи в водопроводной воде возможно временное появление ржавчины, что является нормальным явлением при промывании сетей. Полный список улиц, где будет приостановлено водоснабжение, можно найти на официальном сайте Львовского городского совета.

