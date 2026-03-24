Атака РФ на Львов: количество пострадавших стремительно возросло

Последствия вражеского удара по Львову 24 марта. Фото: Андрей Садовый

Во Львове количество раненых в результате российской атаки стремительно возросло. Сейчас в городских больницах находятся уже 13 пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Ранее Садовый сообщал, что в медучреждениях находились семь травмированных. Все они получили ранения различной степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

Среди пострадавших — жители разных районов города. В частности, пять человек получили ранения в Сиховском районе, еще двое — в центральной части Львова.

Что известно об атаке на Львов

Напомним, 24 марта во Львове во время атаки вражеских беспилотников прогремели взрывы. Глава ОГА Максим Козицкий сообщил о возгорании жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Красной Калины — на местах работают спасатели. Также из-за падения обломков БпЛА вспыхнул частный дом в селе Серники Бибрской общины.

В то же время в городе изменили движение общественного транспорта: трамваи №1 и №2 не курсируют из-за падения «Шахеда» на улице Коперника, а маршруты №3, №8 и №9 — из-за удара по площади Соборной. Часть автобусов изменили движение: №3а, №37 и №46 курсируют через проспект Свободы, №1а и №6а — только до площади Мицкевича, а №92, №47а и №5а едут через улицу Подвальную.