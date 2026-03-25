Атака на жилые дома во Львове: некоторые ранены в тяжелом состоянии – детали от власти

Последствия атаки во Львов.

Российские беспилотники накануне, 24 марта, атаковали жилые дома во Львове. В результате ударов травмировано почти 30 человек, из них в больницах сейчас остаются семеро.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

«Из 27 человек, которые вчера обратились за помощью в городские больницы, в стационарах остаются семь», — отметил городской голова.

По данным Садового, в больнице святого Пантелеймона в настоящее время находятся два пациента. Их состояние средней тяжести. Они ранения ног, раны и ушибы.

В больнице святого Луки пятеро пострадавших в результате ударов. Трое пациентов находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Состояние еще двух травмированных — средней тяжести.

Атака России на Львов 24 марта

Дроны РФ атаковали Львов посреди дня. Произошли попадания в разных районах города. В частности, в самом центре и на Сыхове. В результате атаки беспилотников возникли возгорания жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Червоной Калины.

Кроме того, во время атаки был поврежден памятник национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря. Загорелись примурные постройки комплекса. Также от ударной волны Львовский органный зал получил повреждения.

После обстрела Львова Андрей Садовый сделал резкое заявление. В частности, мэр высказал замечание по поводу эффективности средств противодействия враждебным целям. По его словам, «есть очень много вопросов ко всем». Ведь община выделяет значительные средства из местного бюджета на закупку БПЛА и антидроновых систем.