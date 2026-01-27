Атака на Львовщину: из-за "прилета" в Бродах задымление и резкий запах

Дым в Бродах после атаки 27 января / © соцмережі

Российская армия утром 27 января атаковала инфраструктурный объект в Бродах Львовской области, что вызвало пожар и задымление. В городе отменили занятия в школах, а специалисты уже проверяют уровень загрязнения воздуха.

Об этом сообщил Бродовский городской совет.

На месте «прилета» в Бродах работают все профильные службы. Специалисты осуществляют замеры состояния воздуха. Об их результатах сообщат дополнительно.

«Сейчас дым ложится на город и ощутим неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам», — призвали в горсовете.

В связи с ситуацией 27 января в Бродах отменено обучение в школах. Детские сады, которые уже приняли малышей, продолжат работу при условии плотно закрытых окон и дверей.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности близких.

Из-за атаки в Бродах загорелись нефтепродукты

Позже горсовет уточнил, что задымление в Бродах возникло из-за сгорания нефтепродуктов.

Золочевский районный отдел «Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» рекомендует во время пожаров и задымления:

плотно закрывать окна,

без крайней необходимости не выходить на улицу,

в случае необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.

Особое внимание — людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

«Начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах замеров будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что утром 27 января армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Бродах. Воздушная тревога длилась полчаса из-за угрозы БпЛА. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако после взрыва над городом поднялся дым.