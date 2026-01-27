- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 1980
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака на Львовщину: из-за "прилета" в Бродах задымление и резкий запах
Бродовский городской совет призывает местных жителей оставаться дома и плотно закрыть окна.
Российская армия утром 27 января атаковала инфраструктурный объект в Бродах Львовской области, что вызвало пожар и задымление. В городе отменили занятия в школах, а специалисты уже проверяют уровень загрязнения воздуха.
Об этом сообщил Бродовский городской совет.
На месте «прилета» в Бродах работают все профильные службы. Специалисты осуществляют замеры состояния воздуха. Об их результатах сообщат дополнительно.
«Сейчас дым ложится на город и ощутим неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам», — призвали в горсовете.
В связи с ситуацией 27 января в Бродах отменено обучение в школах. Детские сады, которые уже приняли малышей, продолжат работу при условии плотно закрытых окон и дверей.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности близких.
Из-за атаки в Бродах загорелись нефтепродукты
Позже горсовет уточнил, что задымление в Бродах возникло из-за сгорания нефтепродуктов.
Золочевский районный отдел «Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» рекомендует во время пожаров и задымления:
плотно закрывать окна,
без крайней необходимости не выходить на улицу,
в случае необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.
Особое внимание — людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.
«Начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах замеров будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что утром 27 января армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Бродах. Воздушная тревога длилась полчаса из-за угрозы БпЛА. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако после взрыва над городом поднялся дым.