- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 4233
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака на Львов: Садовый сообщил о состоянии раненых (новые фото)
Из-за российских ударов по Львову количество пострадавших возросло до трех. Спасатели тушат ряд пожаров в городе.
Из-за ночной атаки на Львов 21 августа попадания зафиксированы в нескольких районах. Спасатели показали фото повреждений. А мэр Львова Андрей Садовый сообщил о состоянии пострадавших.
Об этом говорится в заявлении ГСЧС Украины и Садового в Сети.
Во Львове после атаки попадания зафиксированы в нескольких районах сразу на нескольких локациях. Повреждены частные дома, нежилые здания и транспорт. Вспыхнули пожары.
На месте ударов непрерывно работают спасатели и все экстренные службы.
Садовый подтвердил гибель одного человека и сообщил о трех пострадавших.
«Один человек в тяжелом состоянии, сейчас в операционной. Другой имеет ранения грудной клетки и ноги, его состояние средней тяжести. Врачи проводят обследование», — говорится в заявлении городского головы.
Третья пострадавшая — 38-летняя женщина — сейчас находится в больнице святого Пантелеймона в состоянии средней тяжести, у нее поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких.
Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали Львов ракетами и дронами. Известно о «прилете» на ул. Елены Степанивны. Взрывной волной повреждены десятки домов. В других локациях города возникли пожары.
Ранее в ОВА инфомували об одном погибшем и двух пострадавших во Львове.