Атака на Львов: Садовый сообщил о состоянии раненых (новые фото)

Пожар во Львове из-за атаки 21 августа

Реклама

Дополнено новыми материалами

Из-за ночной атаки на Львов 21 августа попадания зафиксированы в нескольких районах. Спасатели показали фото повреждений. А мэр Львова Андрей Садовый сообщил о состоянии пострадавших.

Об этом говорится в заявлении ГСЧС Украины и Садового в Сети.

Во Львове после атаки попадания зафиксированы в нескольких районах сразу на нескольких локациях. Повреждены частные дома, нежилые здания и транспорт. Вспыхнули пожары.

Реклама

На месте ударов непрерывно работают спасатели и все экстренные службы.

Садовый подтвердил гибель одного человека и сообщил о трех пострадавших.

«Один человек в тяжелом состоянии, сейчас в операционной. Другой имеет ранения грудной клетки и ноги, его состояние средней тяжести. Врачи проводят обследование», — говорится в заявлении городского головы.

Третья пострадавшая — 38-летняя женщина — сейчас находится в больнице святого Пантелеймона в состоянии средней тяжести, у нее поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких.

Реклама

Пожар во Львове из-за атаки 21 августа

Пожар во Львове из-за атаки 21 августа

Пострадавший во Львове из-за атаки 21 августа

Пожар во Львове из-за атаки 21 августа

Пожар во Львове из-за атаки 21 августа

Пожар во Львове из-за атаки 21 августа

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали Львов ракетами и дронами. Известно о «прилете» на ул. Елены Степанивны. Взрывной волной повреждены десятки домов. В других локациях города возникли пожары.

Ранее в ОВА инфомували об одном погибшем и двух пострадавших во Львове.