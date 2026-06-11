«Аномальный» монастырь уклонистов: как епископ ПЦУ и охранник из Львовщины торговали святым саном

Из охранников — в дьяконы за $1000: во Львовской области разоблачили необычного уклониста / © Фото из открытых источников

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Житель Львовщины купил себе сан диакона, чтобы избежать мобилизации, а впоследствии помог провернуть эту схему своему знакомому.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином судебном реестре, а детали дела рассказывает zaxid.net

Муж работал охранником. От мобилизации он решил «прикрыться» рясой. Злоумышленник передал через посредника 1 тыс. долларов взятки в Калуш, чтобы купить удостоверение диакона и другие документы. Эти документы подтвердили якобы его принадлежность к священнослужителям в Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ.

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Впоследствии уже рукоположенный в сан диакон-уклонист договорился с другим военнообязанным за 2 тыс. долларов взятки оформить документы о якобы приобретении сана и принадлежности к священнослужителям той же Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ. Псевдодиакон собрал необходимые документы клиента, 2 тысячи долларов и передал их организаторам схемы. «Дьякон» заработал на этом половину суммы — 1 тыс. долларов.

По состоянию на сегодняшний день он отмечается диаконом на сайте Свято-Кресто-Воздвиженского монастыря Ужгородского района, а его дата диаконской хиротонии — 29 апреля 2024 года.

Заметим, что кроме него в штате этого монастыря числится еще 7 таких «дьяконов», рукоположенных после февраля 2022 года. Заметим, что обычно в храме или монастыре есть не более 1-2, реже 3 дьяконов. Поэтому такое аномальное количество наталкивает на мысль, что речь идет именно об уклонистах.

Суд приговорил мужчин к пяти годам лишения свободы, но тюремное наказание изменило на два года испытательного срока.

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Напомним, что организатором этой схемы, который за деньги посвящал уклонистов у священников и дьяконов, был епископ ПЦУ Кирилл (Михайлюк).

Из-за этого скандала Синод ПЦУ отстранил 62-летнего епископа Кирилла от управления Ужгородской епархией и отправил его «на покой» (пенсию). Также ему запретили совершать таинства хиротонии и издавать какие-либо официальные документы о принадлежности лиц к духовенству.

Кроме того, по нему идет уже «светский» судебный процесс.

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