Агент ФСБ готовил теракт в центре Львова: какая его судьба

Задержанный во Львове российский агент, который готовил теракт / © СБУ

Контрразведка и следователи СБУ завершили расследование в отношении агента ФСБ России, который планировал совершить теракт: взорвать админздание правоохранителей в центре Львова. Злоумышленника задержали со взрывчаткой еще в июле. Теперь его дело направили в суд.

Об этом сообщила СБУ.

По данным контрразведки, подозреваемый транспортировал взрывчатку для совершения теракта, который планировали российские спецслужбы против украинских правоохранительных органов.

Благодаря оперативным действиям сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступный план и задержали агента в момент, когда он направлялся со взрывным устройством во Львов.

После задержания спецслужба провела комплекс мероприятий для установления личности злоумышленника и документирования противоправной деятельности его куратора из России.

Следствие установило, что задание российской спецслужбы выполнял 41-летний житель города Пустомыты Львовской области, ранее неоднократно судимый за убийство, наркопреступления и мошенничество.

После освобождения из мест лишения свободы мужчина попал в поле зрения представителей страны-агрессора, ища незаконные способы заработка через телеграм-каналы. В обмен на обещание быстрого вознаграждения фигурант согласился выполнить задание ФСБ по подготовке теракта вблизи админздания правоохранителей.

Выяснено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам, полученным от российской спецслужбы, нашел схрон и изъял из него самодельную взрывчатку. После этого злоумышленник на такси добрался до местного автовокзала и планировал выехать во Львов, где должен был получить дальнейшие инструкции от куратора из РФ.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время посадки на рейсовый автобус. При осмотре у него изъяли взрывчатку и мобильный телефон, с помощью которого мужчина поддерживал связь с куратором.

По материалам СБУ вражеский агент обвиняется по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, осенью во Львове СБУ задержала двух подростков, которые по указанию российских кураторов готовили подрыв автомобиля военнослужащего. Несовершеннолетние агенты заложили под машину самодельную взрывчатку и установили камеру для онлайн-трансляции взрыва.