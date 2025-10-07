15-летняя Настя мечтала стать моделью: что известно о семье, которую Россия убила ракетой во Львове (фото)

Анастасия Грицов / © Facebook

На Львовщине в среду, 8 октября, состоится прощание с членами одной семьи, погибшими в результате российского обстрела в селе Лапаевка. Среди жертв — 15-летняя Анастасия Грицив и ее мать Ульяна Константинова. Вместе с ними погибли муж Ульяны Виталий Константинов и его родители, Михаил и Любовь Константиновы. В дом, где проживала семья, было прямое попадание. Родной отец Анастасии рассказал о ней и ее мечтах и планах на жизнь.

Дочь военного, мечтавшая о подиуме

Анастасия Грицев была единственной дочерью Владимира, военного, который уже более трех лет защищает Украину на фронте. Владимир рассказал, что Настя всегда очень переживала за него, особенно когда он находился в «глухих» районах без связи. Трагическое утро 5 октября стало для него шоком.

«Утром 5 октября вдруг раздается звонок, я еще удивился, кто это прорвался? Поднимаю трубку, а там крик и плач мамы Ульяны, Анны. Из всего понял, что все погибли, был прямой прилет в дом», — вспоминает военный, командование которого немедленно отпустило с фронта.

Владимир поделился, что Настя была способной и целеустремленной:

«Она мечтала быть моделью. Участвовала в различных конкурсах во Львове, занимала призовые места. Много читала, хорошо училась, дополнительно занималась на английском языке», — сказал отец.

Судьба семьи в Лапаевке

Четыре года назад Ульяна и Анастасия переехали в Лапаевку из села Мшана после того, как Ульяна во второй раз вышла замуж за Виталия Константинова. Они жили большой семьей вместе с родителями Виталия.

Ульяна работала бухгалтером и любила свою работу. Настя, несмотря на то, что сначала скучала по друзьям в Мшане, быстро нашла новых в Лапаевке.

Подружки и одноклассники Анастасии пришли на место разрушений, чтобы оставить игрушки и цветы, чествуя память девочки и всей семьи, которую забрала война.

Напомним, в селе Лапаевка возле Львова погибла семья из четырех человек во время воздушной атаки, которую устроила Россия 5 октября. В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лопаевка. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых 15-летняя девочка. Она была ученицей 10-А класса Лапаевского лицея им. Георгия Кирпы. Еще один член семьи скончался в больнице. На месте трагедии обнаружили обломки ракет.

Также на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. В частности, загорелся индустриальный парк Sparrow. На фоне атаки часть города осталась без света.

Впоследствии отец девочки, который более 3,5 лет служит в ВСУ, приехал на руины дома в селе Лапаевка Львовского района, где проживала его семья, чтобы увидеть последствия трагедии.