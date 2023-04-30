Либо рыба, либо мясо: в санатории Трускавца разгорелся скандал из-за шведского стола

В одном из санаториев в Трускавце на Львовщине между отдыхающими и администрацией заведения возник конфликт из-за ограничений на шведском столе.

Об этом сообщила Ярослава – одна из клиенток санатория, передает Lviv.media.

По ее словам, посетителям не разрешили взять одновременно кусочек мяса и рыбы.

"Люди, живущие в отеле, пришли на обед и были шокированы увиденным. Они хотели брать больше еды, но женщина, стоявшая на раздаче мяса и рыбы сказала: либо кусочек мяса, либо рыбы. По размерам эти кусочки идентичны — 5 сантиметров", — рассказала она

На видео можно услышать, как посетительница подошла к сотруднице санатория с требованием выдать ей еще еды. Мол, это шведский стол, поэтому каждый может брать что и сколько пожелает. Ее поддержали другие. Работница кухни отказалась это сделать, объясняя это тем, что посетители якобы накладывают продукты ложками, из которых уже ели.

"Женщина очень возмущалась, что не хочет стоять как нищая с протянутой рукой и просить кусочек чего-то, ведь она заплатила за трехразовое питание со шведского стола. Некоторые посетители ее поддержали. Из-за этого и начался скандал. Пришла администратор и сказала, что не все люди прилично обращаются с едой", — говорит Ярослава о причинах конфликта.

Девушка признала, что действительно были случаи, когда клиенты "перегибали палку" и брали слишком много еды, или выбрасывали объедки на помойку.

"Да, брали еду руками, могли положить из тарелки обратно в мармит, брали по 10 котлет и 8 возвращали. Она шла на помойку, а другие посетители это заметили и пожаловались администратору гостиницы", — говорит Ярослава.