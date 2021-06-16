Лежал с ампутированной ногой: во Львовской области на железнодорожной станции нашли тело мужчины

Личность погибшего устанавливается.
В г. Ходоров Львовской области 15 июня в 23:45 нашли мертвым неизвестного мужчину. Тело покойного лежало вблизи путей.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Известно, что машинист пассажирского поезда "Ивано-Франковск — Киев" заметил, что на железнодорожной станции Ходоров, около пути лежит мужчина.
Дежурный по станции обнаружил там незнакомца. Мужчина был смертельно ранен, также у него была ампутирована нога.
На месте трагедии работали следователи. Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, во Львовской области поезд насмерть сбил женщину, ее подруга успела перебежать.