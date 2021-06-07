Лежал на колеях: во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил 23-летнего парня

В полиции открыли уголовное производство.

Вблизи города Броды Львовской области 7 июня поезд насмерть сбил 23-летнего парня.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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По данным полиции, пассажирский поезд Ивано-Франковск — Киев в 3:45 сбил молодого человека, который лежал на колеях. От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии.

Правоохранители установили личность погибшего. Это — 23-летний житель Золочевского района Львовской области.

В полиции открыли производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, 33-летнюю женщину возле Львова поезд сбил насмерть.

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