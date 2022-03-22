Легко и непринужденно: переселенцев во Львове будут бесплатно обучать украинскому языку онлайн

Участниками языкового клуба могут стать все желающие от 17 лет.
На Львовщине внутренне перемещенных лиц из других регионов приглашают в разговорный клуб "Говорим по-украински".
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
"Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой НУ "Львовская политехника" (МИОК) в партнерстве с Департаментом образования и науки ЛОВА начинает разговорный клуб "Говорим по-украински!" для внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.
Участие в клубе — бесплатное, поэтому поступить туда могут все желающие усовершенствовать свои знания украинского языка в возрасте от 17 лет.⠀
Встречи будут проходить дважды в неделю на платформе ZOOM.
"Это будет непринужденное общение на интересующие участников темы, что поможет легко преодолеть языковой барьер и полностью перейти на украинский", — обещают в ОГА.
Для регистрации нужно заполнить форму по ссылке. Более подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону: 096 690 4301
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