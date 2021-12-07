Лечил горло: во Львовской области ребенок проглотил распылитель от спрея

Посторонний предмет оказался в двенадцатиперстной кишке.

Во Львовской области 12-летний мальчик случайно проглотил распылитель от спрея для горла. Ребенка госпитализировали во Львовскую областную детскую больницу "Охматдет", где срочно начали операцию.

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Как рассказали в медучреждении, у парня болело горло и он пытался полечить его спреем, а когда выполнял процедуру, то пластиковый распылитель отпал и подросток его нечаянно проглотил.

Предмет длиной 6 см оказался в двенадцатиперстной кишке. Госпитализированного парня сразу взяли в операционную, где врачи эндоскопически, с помощью специальных устройств, без разреза вытащили распылитель.

"Это не первая жертва спреев для горла — уже 3 случай с распылителем в нашей больнице", — сообщили в Охматдете.

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