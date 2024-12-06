Курсанты жалуются на избиение и унижения: начальника академии имени Сагайдачного уволят

Генерал-лейтенанта Павла Ткачука подозревают в избиении и унижении курсантов.
В Министерстве обороны Украины готовят документы, чтобы уволить генерал-лейтенанта Павла Ткачука с должности начальника львовской Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.
Об этом заявил первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает Юлия Яцюк.
В мае этого года стало известно, что его подозревают в избиении и унижении курсантов.
Напомним, в прошлом месяце одна из студенток медицинского университета Днепра заявила, что преподавательница заставила его говорить по-русски и унизила за украинский язык. Что известно о языковом скандале – читайте ЗДЕСЬ.
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