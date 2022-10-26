Купили заброшенную ферму и наводят порядок: на Львовщине переселенцы сами строят дома

Люди говорят, что им на западе Украины безопаснее и больше не хотят возвращаться назад.

Вынужденные переселенцы на Львовщине начали самостоятельно строить себе жилье. Купили заброшенную ферму и землю рядом с высохшими озерами — и теперь все приводят в порядок. Дом для почти сотни людей возводят из технической конопли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Каркасный дом из конопли, гектар земли, ферма и озера – именно таким видят свое эко-поселение вынужденные переселенцы. Но до этого еще немало работы

Идея эко-поселения появилась у Евгения Моисеева. У мужчины есть ИТ-компания, в которой до войны учил детей из малообеспеченных семей. Когда начались обстрелы Киевщины, он сначала эвакуировал семью, а затем помог уехать еще 2 000 человек. Многие из них остались в общежитии во Львовской области.

"Мы начали искать место, где нам работать, 170 человек живут, семьи семьи, дети", — говорит инициатор поселения Евгений Моисеев.

Так и купили эту территорию возле Львова. Она была не ухожена, заросла с заброшенным зданием и обмелевшими озерами. Переселенцы вывезли отсюда около полусотни машин мусора. Привели в порядок водоемы, запустили в них рыбу, обустроили огороды и купили животных на ферму.

"Мужчины занимаются строительством дома, а мы выращиваем овощи на зиму: огурцы, помидоры, капуста, свекла, морковь, кукуруза", – говорит переселенка из Краматорска Настя Боцманова.

А теперь взялись строить дом на 28 комнат. У 26-летнего Александра из Краматорска никакого строительного опыта. Зато безумное желание иметь свое жилье, ведь на Львовщину эвакуировался вместе с женой и семимесячной дочерью.

"Это очень хорошая инициатива. Есть такие люди, у которых вообще нет никакого дома, где идут боевые действия. Так для них будет такое жилье, маленькая комната, но будет", — говорит переселенец из Краматорска Александр Стрючков.

Как только война завершится, Александр хочет вернуться в родной город. Но среди переселенцев немало тех, кому уже некуда возвращаться.

"У нас есть люди из Мариуполя, из Северодонецка, люди, которые по три раза переезжали и они не планируют возвращаться. У них есть такая вера, что здесь на западе спокойнее", — говорит Евгений Моисеев.

Жилье возводят с конопли, рассказывает владелец строительной компании, которая бесплатно предоставляет переселенцам материалы и обучает нужным технологиям.

Деньги на обустройство эко-поселения помогают найти партнеры Евгения из-за границы

"В Америке ездят по фермерам, бизнесменам собирают деньги. У нас есть бюджет 500 тысяч, которые нам нужны. Сюда мы вложили 100 тысяч, нам нужно еще 400 тысяч", — говорит Евгений Моисеев.

К зиме переселенцы планируют завершить строительство и сразу после этого – запускать крафтовое производство. Продавать сыр, молоко и мясо, чтобы развивать ферму и зарабатывать.

Как живут переселенцы в Украине

В Волынской области благодаря шведским меценатам удалось построить городок для более 150 внутренних переселенцев. В общей сложности здесь будут жить 300 человек, а это более 50 украинских семей, потерявших жилье из-за полномасштабного вторжения России.

Также на Буковине переселенцев селят в частные дома, где никто не живет. Люди, лишившиеся дома, радуются убежищу и говорят, что местные к ним очень хорошо относятся.

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