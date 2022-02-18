Купил билет домой, но связь оборвалась: во Львове пропал без вести 26-летний АТОвец

Купил билет домой, но связь оборвалась: во Львове пропал без вести 26-летний АТОвец

По словам матери, ее сын раньше никуда не пропадал.

Во Львове пропал без вести 26-летний АТОвец Ростислав Наугольник из города Владимир Волынской области. Связь с юношей оборвалась 14 февраля.

Об этом ZAXID.NET рассказала мама пропавшего без вести Виктория Наугольник. По словам женщины, ее сын никогда раньше не пропадал и надолго не покидал дом без предупреждения.

Виктория Наугольник рассказала, что Ростислав гостил у родственников недалеко от Львова. В воскресенье, 13 февраля, он сообщил маме, что купил билет на автобус и будет возвращаться домой на Волынь, но домой он так и не попал.

Тогда женщина позвонила сыну и он сообщил, что еще останется во Львове. На следующий день, 14 февраля, Ростислав Наугольник перестал выходить на связь и его телефон все еще выключен.

Поэтому родственники просят всех, кому известно местонахождение их пропавшего сына, звонить в полицию по номеру 102.

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