Купалась с подругами: 22-летняя девушка утонула во время отдыха во Львовской области

Тело девушки нашли водолазы на следующий день.
В пятницу, 9 июля, около 21:30 в г. Золочев Львовской области утонула 22-летняя местная жительница. Трагедия произошла во время того, как девушка с подругами купалась в озере "Молодежное".
Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Тело девушки обнаружили и вытащили из озера водолазы уже утром следующего дня.
"10 июля около 8:15 ч., в г. Золочев на озере" Молодежное" силами маневренной группы Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области было обнаружено и поднято на поверхность тело жительницы Золочева 1999 года рождения", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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