Куда обращаться за медпомощью родителям онкобольных детей, переселившихся во Львов

Куда обращаться за медпомощью родителям онкобольных детей, переселившихся во Львов

Врачи окажут необходимую помощь больным детям и при необходимости доставят на лечение за границу.

Родители детей с тяжелыми заболеваниями, которые прибывают во Львовскую область, могут воспользоваться медицинской помощью Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Также читайте Из Украины в Польшу вывезли еще более 70 онкобольных детей

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Помощь в медицинском центре могут получить дети с онкологией, онкогематологией, почечной недостаточностью и нуждающиеся в паллиативной помощи.

"Не стоит следовать за границу без четкой "дорожной карты", понимания, куда двигаться дальше, и особенно – без сопровождения медиков. Воспользуйтесь помощью нашего Западноукраинского специализированного детского медицинского центра", — подчеркнул глава области.

Он отметил, что в случае, если у детей есть необходимость в тех видах терапии, которые в больнице сейчас не проводятся, медики сделают все возможное, чтобы доставить их в другие страны Европы на бесплатное лечение.

Специалисты медицинского центра имеют для этого четкий алгоритм действий.

"Сначала детей дообследуют, стабилизируют их состояние, восстановят документацию и переведут ее на разные языки, а затем доставят в Польшу. Там, благодаря договоренностям на государственном уровне, работает координационный центр. Медицинские эксперты на высокопрофессиональном уровне оценят состояние больных и распределят детей в клиники Польши, Италии, Германии, Франции и других стран", – рассказал Козицкий.

Для тяжелых пациентов Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф организует специальный медицинский транспорт. Врачи сопровождают группы вплоть до границы, чтобы передать детей польским коллегам.

О скором пересечении границы украинская сторона договорилась с Генеральным Консульством Республики Польша во Львове.

Глава Львовщины добавил, что за эти две недели из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра в Польшу доставили уже более 150 тяжелобольных пациентов. Дети уехали не сами – с кем-то из родителей или родных.

За подробной информацией можно обращаться в регистратуру ЗУСДМЦ по номеру: (097) 150 70 53.