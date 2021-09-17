"Кубок единения 2021": во Львов съехались дети на отборочные матчи всеукраинского футбольного турнира

Такие турниры организаторы планируют сделать ежегодным.

Во Львов со всей области на отборочные матчи всеукраинского футбольного турнира "Кубок единения 2021" съехались сотни детей. Соревнования началось с совместного исполнения гимна.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, турнир провели при содействии благотворительного фонда Игоря Палыци. Отборочные матчи проходят во всех областных центрах Украины.

Кроме наград, команды-победители получают путевку в финал, который в конце сентября состоится в Луцке. Футбольный турнир "Кубок единения" организаторы планируют сделать ежегодным. Говорят, что такие меры способствуют популяризации спорта и здорого образа жизни среди детей и молодежи.

Новости Украины: во Львов съехались дети на отборочные матчи всеукраинского футбольного турнира

"Это молодежь 10-11 лет, это те молодые ребята, юноши в которых фактически только начинается жизнь, они начинают формироваться, и из которых могут быть, мы убеждены, будущие Роналду, Месси и другие фантастические спорсмены, которые могут победжать", — сказал народный депутат Украины Тарас Батенко.

"Я занимаюсь футболом уже три года, футбол мне очень нравится потому, что когда ты забиваешь эти голы, ты получает незабываемое удовольствие собой", — прокомментировал юный футболист Любомир Кос.

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