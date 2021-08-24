"Кровью опечатали нашу независимость": на Лычаковском кладбище во Львове почтили память новейших Героев

К могилам погибших Героев возложили цветы и лампадки, а также исполнили гимн и провели молитву.

Сегодня, 24 августа, по случаю 30 годовщины Независимости Украины на Лычаковском кладбище во Львове почтили новейших Героев. На кладбище пришли родственники погибших, представители областной и городской власти, военнослужащие, духовенство и общественность.

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Как информирует пресс-служба Львовского городского совета, собравшиеся возложили цветы и лампадки к могилам Героев Небесной Сотни и участников АТО/ООС на полях почетных захоронений № 67 и № 76, а священники провели молитву.

фото/Максим Козицкий

"Мы стоим сегодня перед жемчужинами современности, перед нашими Героями, которые также не были совершенными людьми, но они сделали в жизни фундаментальное решение — они присоединились к числу тех поколений, которые своей кровью опечатали нашу независимость", — сказал владыка Владимир ( Груц), епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ.

фото/Максим Козицкий

Присутствующие совместно исполнили государственный гимн Украины.

фото/Максим Козицкий

"Для них слова гимна были законом. Они положили душу и тело за нашу свободу. Для них Украина была превыше всего. Спасибо за независимость", — написал глава Львовщины Максим Козицкий, который на Лычаковском кладбище отдал дань павшим.

После поминальных мероприятий все желающие присоединились к Маршу непокореннных, который направился через улицу Лычаковскую к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни.

Также в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла состоялась совместная благодарственная молитва за Украину.

Львовский городской совет

Вместе со священниками молились военнослужащие, руководство города и области, львовяне.

Львовский городской совет

Напомним, Марш непокоренных во Львове происходит уже третий год подряд. Он начался на Лычаковское кладбище 24 августа в 9:00.

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