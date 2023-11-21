Кричал и хватал за лицо: на Львовщине учитель на уроке бросался на детей — подробности скандала

С детьми после конфликта с учителем работает социальный педагог.
В Трускавце, во Львовской области, в одной из школ разразился скандал – учитель истории не сдержался и набросился на учеников: педагог кричал и хватал детей за лицо. Конфликт, произошедший еще в начале ноября, сняли ученики и показали видео своим родителям, после чего запись распространилась по Сети и собрала сотни комментариев.
Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ругался и хватал за лицо: на Львовщине учитель истории срывался на учениках
"Почему ты орешь всякие глупости на уроке? Кто ты такой?", — криком спрашивает учитель у одного из учеников, а потом хватает его за лицо.
Соучредитель общественной организации "Родители SOS" Роман Бондаренко говорит, что оправдание действиям учителя нет.
"Я вижу четко буллинг. Это физическое и психологическое насилие. За это предусмотрена административная ответственность, налагаемая на учителя", — подчеркнул он.
Директор школы, где произошел инцидент, Владимир Щигель заявил, что учитель истории всегда был образцовым. Поэтому, когда к нему пришли родители учеников, он сначала не поверил.
Но после просмотра шокирующего видео сразу вызвал учителя, чтобы тот объяснил свое поведение.
"Ситуация была такова, что дети обливали учителя жидкостью... Он начал кричать на них", — прокомментировал руководитель школы.
Однако директор не оправдывает действия учителя. И отмечает, какими бы непослушными ни были ученики, и чтобы они не натворили, кричать, а особенно поднимать руку на детей, никто не имеет права.
Поэтому учителя истории привлекли к дисциплинарной ответственности и выписали выговор.
Сейчас с детьми работает социальный педагог, который также следит за их поведением.
В Сети одни встали на сторону учителя, мол "дети довели", кто-то называл поведение преподавателя "недопустимым".
Напомним, нардепка Безугла подвергла критике Залужного и получила ответ.
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