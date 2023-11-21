Кричал и хватал за лицо: на Львовщине учитель на уроке бросался на детей — подробности скандала

С детьми после конфликта с учителем работает социальный педагог.

В Трускавце, во Львовской области, в одной из школ разразился скандал – учитель истории не сдержался и набросился на учеников: педагог кричал и хватал детей за лицо. Конфликт, произошедший еще в начале ноября, сняли ученики и показали видео своим родителям, после чего запись распространилась по Сети и собрала сотни комментариев.

Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ругался и хватал за лицо: на Львовщине учитель истории срывался на учениках

"Почему ты орешь всякие глупости на уроке? Кто ты такой?", — криком спрашивает учитель у одного из учеников, а потом хватает его за лицо.

Соучредитель общественной организации "Родители SOS" Роман Бондаренко говорит, что оправдание действиям учителя нет.

"Я вижу четко буллинг. Это физическое и психологическое насилие. За это предусмотрена административная ответственность, налагаемая на учителя", — подчеркнул он.

Директор школы, где произошел инцидент, Владимир Щигель заявил, что учитель истории всегда был образцовым. Поэтому, когда к нему пришли родители учеников, он сначала не поверил.

Но после просмотра шокирующего видео сразу вызвал учителя, чтобы тот объяснил свое поведение.

Учитель хватает за лицо детей на уроке/Фото: скриншот

"Ситуация была такова, что дети обливали учителя жидкостью... Он начал кричать на них", — прокомментировал руководитель школы.

Однако директор не оправдывает действия учителя. И отмечает, какими бы непослушными ни были ученики, и чтобы они не натворили, кричать, а особенно поднимать руку на детей, никто не имеет права.

Поэтому учителя истории привлекли к дисциплинарной ответственности и выписали выговор.

Сейчас с детьми работает социальный педагог, который также следит за их поведением.

В Сети одни встали на сторону учителя, мол "дети довели", кто-то называл поведение преподавателя "недопустимым".

Комментарии о поведении учителя

Напомним, нардепка Безугла подвергла критике Залужного и получила ответ.

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