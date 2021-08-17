Кричал, чтобы забрала кошек и угрожал убить: во Львове мужчина напал на волонтерку, которая кормила бездомных животных

Кричал, чтобы забрала кошек и угрожал убить: во Львове мужчина напал на волонтерку, которая кормила бездомных животных

Потерпевшая обратилась в полицию.

Во Львове пьяный мужчина напал на 60-летнюю волонтерку, которая кормила бездомных животных. Он избил ее по голове.

Об этом рассказала основательница ОО "Эко-Прогресс" Устина Бойко, пишет "Дело"

По словам женщины, нападающий неоднократно угрожал волонтерке: он кричал, чтобы та забрала своих котов и заявлял, что убьет, если она не уйдет. А в воскресенье, 15 августа, он с кулаками набросился на женщину и избил ее. Потерпевшая вызвала полицию и медиков.

"Волонтер занимается кормлением не где под домом в одном месте, а в разных точках района, между домами. Оставляет воду и еду, потом убирает. Это не тот человек, который будет оставлять мусор", — говорит Устина Бойко.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 УК.

Напомним, в Киеве бездомные животные будут получать ветеринарную помощь круглосуточно.

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