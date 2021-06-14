Кричал, чтобы остановились: во Львовской области поезд насмерть сбил женщину, ее подруга успела перебежать

Две женщины решили перебежать колею, по которой двигался скоростной поезд.

На железнодорожной станции Борыничи Стрыйского района Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнюю женщину.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Трагедия произошла 13 июня в 8:55. Пассажирский поезд "Харьков-Рахов" сбил местную жительницу, которая от полученных травм скончалась на месте трагедии.

Как сообщает издание lmn.in.ua, работник железнодорожной станции в Борыничах рассказал, что колея, где произошла трагедия, оборудована всеми средствами безопасности. На момент инцидента шлагбаумы были опущены, также был включен предупредительный сигнал. Однако двух женщин, которые решили перебежать пути во время, когда по нем двигался скоростной поезд, это не остановило.

"Такое было впечатление, что одна видела поезд — перебегала, а другая, как и не видела, просто шла себе. Я кричал, чтобы остановились, но оба меня не слышали. Младшая женщина успела перебежать пути, а старшая попала прямо под колеса. Ее унесло в 40 метрах от переезда ", — сообщил очевидец происшествия.

Напомним, во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил 23-летнего парня.

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