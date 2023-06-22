"Кричал, что войны нет": история с львовским блогером, обзывающим раненых воинов, получила продолжение

Один из воинов, на которых набросился блогер, на войне потерял 31-летнего сына.

Во Львовской области скандальный блогер Марьян Чава набросился на раненых воинов, которых с фронта перевели на работу в военкомат. Житель Львовщины выкрикивал, что "войны официально нет" и провоцировал воинов на конфликт, чтобы обвинить защитников в избиении. После этого Чавой заинтересовались украинские спецслужбы.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел в Дрогобыче. Там скандальный блогер набросился на военных. Он заявил, что "им нужно сделать проще лицо" и кричал, чтобы "больше их здесь не видел".

На Львовщине блогер провоцировал раненых бойцов ВСУ, которые раздавали повестки на улице

После этого скандалист опубликовал свое видео в соцсетях. Раненых военных, которых с фронта перевели в военкомат, опознали друзья с передовой и возмутились поведением жителя Львовщины.

Один из воинов, на которого набросился блоггер – 23-летний Артем Белоусов, воевавший с 18 лет в составе боевой 24 бригады Короля Даниила. Парень в комментарии канала "Мы — Украина" рассказал, что на войне потерял глаз и имеет вторую группу инвалидности. После этого его перевели на работу в военкомат.

"Мы не забираем, как рассказывают, не упаковываем людей в машины, не везем на фронт. Мы проверяем просто, нет ли уклонистов. Они выбежали просто и начали сразу рассказывать нам, как мы плохи, что войны у нас в стране нет официально. Они считают, что мы все какие-то сыновья депутатов, что мы покупали какие-то справки", — говорит Артем.

Другой военный – 57-летний Михаил Андриевский. Он был около года на передовой, воевать пошел вместе с сыном. 24 декабря 2022 года его 31-летнего сына убили российские оккупанты.

"Он начал обзывать нас военными преступниками, провоцировал. Он хотел, чтобы кто-то из нас его ударил. Хорошо, что я сдержался", — говорит Михаил.

После скандала Марьян Чава удалил свое видео и заблокировал доступ в соцсети. Также он не отвечает на телефонные вызовы.

Собратья военных, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении, возмущены действиями блогера. Воины, которых оскорбил блогер, говорят, что не ждут извинения, и предлагают Чаве реабилитироваться, помогая ВСУ.

Представитель Львовского областного ТЦК Мария Левко говорит, что агрессия к военным, которые раздают повестки случается ежедневно, поскольку мужчины считают, что их сразу отправят на передовую, чего на самом деле нет.

Напомним, во Львовской области произошел скандал, поскольку блогер провоцировал раненых бойцов ВСУ, которых перевели в тыл раздавать повестки.

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