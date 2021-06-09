Коронавируса во Львове становится все меньше: статистика на 9 июня

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 55 жителей региона.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 9 июня, продолжает демонстрировать снижение. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1678 исследований на коронавирус, из них — 55 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 7

Львовский: 27 (г. Львов — 19)

Стрыйский: 10

Яворивский: 4

Червоноградский: 3

Самборский: 4

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 580 человек. Умер — 3601 инфицированный. Оправилась от коронавирусной инфекции — 130 717 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, вчера, 8 июня, сообщалось, что за сутки во Львове и области провели 1312 исследований на коронавирус, из них было 59 положительных результатов.

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