Коронавируса во Львове становится все меньше: статистика на 9 июня

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 55 жителей региона.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 9 июня, продолжает демонстрировать снижение. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1678 исследований на коронавирус, из них — 55 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 7
Львовский: 27 (г. Львов — 19)
Стрыйский: 10
Яворивский: 4
Червоноградский: 3
Самборский: 4
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 580 человек. Умер — 3601 инфицированный. Оправилась от коронавирусной инфекции — 130 717 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, вчера, 8 июня, сообщалось, что за сутки во Львове и области провели 1312 исследований на коронавирус, из них было 59 положительных результатов.