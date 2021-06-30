Коронавирус во Львове: сколько больных по состоянию на 30 июня

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 30 жителей региона.
Коронавирус во Львове и области 30 июня продолжает распространяться низкими темпами.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 882 исследования на коронавирус, из них — 30 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский 6
Золочевский: 1
Львовский: 16 (г. Львов — 15)
Стрыйский: 1
Яворивский: 5
Червоноградский: 0
Самборский: 1
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 425 человек. Умерло — 3650 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 132 606 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, 29 июня сообщалось, что в сутки во Львове и области провели 535 исследований на коронавирус, из них было 5 положительных результатов.