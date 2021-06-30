Коронавирус во Львове: сколько больных по состоянию на 30 июня

Коронавирус во Львове: сколько больных по состоянию на 30 июня

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 30 жителей региона.

Коронавирус во Львове и области 30 июня продолжает распространяться низкими темпами.

Так, за предыдущие сутки в регионе провели 882 исследования на коронавирус, из них — 30 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский 6

Золочевский: 1

Львовский: 16 (г. Львов — 15)

Стрыйский: 1

Яворивский: 5

Червоноградский: 0

Самборский: 1

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 425 человек. Умерло — 3650 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 132 606 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в сутки во Львове и области провели 535 исследований на коронавирус, из них было 5 положительных результатов.

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