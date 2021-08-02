Коронавирус во Львове после выходных демонстрирует спад: статистика

Коронавирус во Львове после выходных демонстрирует спад: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 12 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 июля, демонстрирует спад.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 188 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовская городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 616 ПЦР-тестов, из которых 12 — положительные результаты. Среди них — 12 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 935 человек уже выздоровели, 3690 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, в Эстонии создали спрей для носа от всех штаммов COVID-19.

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