Коронавирус во Львове пошел вверх: статистика на 10 августа

Коронавирус во Львове пошел вверх: статистика на 10 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 34 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 10 августа, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 505 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 791 ПЦР-тест, из которых 34 — положительные результаты. Среди них — 15 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 076 человек уже выздоровели, 3701 инфицированный, к сожалению, умер.

Напомним, 9 августа сообщалось, что за сутки абораторни центры во Львове и Львовской области провели 431 ПЦР-тест, из которых 9 — положительные результаты. Среди них — 8 жителей Львова.

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