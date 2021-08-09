Коронавирус во Львове почти "исчез" после выходных: статистика на 9 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще 9 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 9 августа, демонстрирует спад.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 471 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 431 ПЦР-тест, из которых 9 — положительные результаты. Среди них — 8 жителей Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 045 человек уже выздоровели, 3701 инфицированный, к сожалению, умер.
Напомним, во Львовской области — уже 7 случаев "Дельты": ее привезли больные из России, Великобритании и США.