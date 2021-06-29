Коронавирус во Львове "исчезает": статистика на 29 июня

За сутки COVID-19 подтвердили в 5 человек.
Коронавирус во Львове и области 29 июня продолжает демонстрировать снижение. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 535 исследований на коронавирус, из них — 5 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 0
Львовский: 5 (г. Львов — 5)
Стрыйский: 0
Яворивский: 0
Червоноградский: 0
Самборский: 0
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 395 человек. Умерло — 3650 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 132544 человека", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, в Израиле половина из тех, кто заболел новым и более опасным штаммом коронавируса "Дельта", ранее были вакцинированы препаратом Pfizer.