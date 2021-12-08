Коронавирус во Львове и области: статистика на 8 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 8 декабря

За сутки в городских ковид-больницах скончались 10 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 декабря, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 212 842 подтвержденые случаи инфицирования коронавирусом, из которых 5645 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2085 ПЦР-тестов. Следовательно, 413 – положительные, из них львовян – 131. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 357 пациентов: в 345 из них COVID-19, 43 – в реанимации, 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступил 31 человек, (из них вакцинированных – 7), выписано – 37, умерло – 10.

Из них:

в БСМП поступило 15 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 18, умерло – 2.

в 8 ГКБ поступило 4 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 6, умерло – 5.

в 1 ГКБ поступило 6 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 11, умерло – 2.

в 5 ГКБ поступило 6 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 2, умер – 1.

Вчера, 7 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 1133 ПЦР-теста: 350 – положительные, из них львовян – 113.

Новости недели: почему в мутациях коронавируса виноваты люди и как РНК-вакцина может стать спасением

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

Читайте также:

Жуткая авария под Черниговом: медики борются за жизнь семерых пассажиров, прогнозов не дают

ВОЗ заявила, что COVID-смертность в мире за неделю выросла на 10%: какая ситуация в регионах

В Испании почти семь десятков медработников заразились коронавирусом после новогодней вечеринки