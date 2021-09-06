Коронавирус во Львове и области: статистика на 6 сентября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 6 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 56 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 6 сентября, после выходных демонстрирует падение.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 140 550 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 56 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 19. Всего проведено 915 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 974 человека уже выздоровели, 3731 инфицированный, к сожалению, умер.

Напомним, врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".

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