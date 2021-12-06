Коронавирус во Львове и области: статистика на 6 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 6 декабря

За сутки в городских ковид-больницах скончались 5 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 6 декабря, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 212 079 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5604 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 957 ПЦР-тестов, из которых 214 – положительные. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 410 пациентов: в 398 из них COVID-19, 56 – в реанимации, 45 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 13 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 5, умерло – 5.

Из них:

в БСМП поступили 7 больных (из них вакцинированных – 1), выписано – 4, умерло – 3.

в 8 ГКБ поступило 3 больных (из них вакцинированных – 1), никого не выписано, умер – 1.

в 1 ГКБ поступило 1 больной (не вакцинированный), выписан – 1, умер – 1.

в 5 ГКБ поступило 2 больных (никто не вакцинирован), никого не выписано, никто не умер.

Вчера, 5 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 1041 ПЦР-тест, из которых 259 – положительные. Среди них львовян – 77.

Новости недели: почему в мутациях коронавируса виноваты люди и как РНК-вакцина может стать спасением

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

Читайте также:

Пошел кататься с друзьями: на Закарпатье вторые сутки разыскивают мужчину

Кровавые разборки в Кривом Роге: иностранцы устроили резню и стрельбу в центре города

Эксперты США заявили, что новый COVID-штамм "Омикрон" может быть менее опасен, чем "Дельта"