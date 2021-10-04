Коронавирус во Львове и области: статистика на 4 октября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 295 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 4 сентября, традиционно после выходных демонстрирует спад.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 152 841 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 295 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 39. Всего проведено 673 исследования методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 137 176 человек уже выздоровели, 3940 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, в Харькове из-за вспышки COVID-19 больных снова принимают в чернобыльской больницу Все больные нуждаются в кислородной поддержке.