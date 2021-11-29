Коронавирус во Львове и области: статистика на 29 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 9 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 29 ноября, пошел на убыль.
Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 208 540 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5444 летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 984 ПЦР-тесты. 203 — положительные, из них львовян — 88. Остатка проб в холодильнике нет", — рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находится 573 человека: в 569 из них COVID-19, 53 – в реанимации, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в медучреждения поступило 17 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 4, умерло – 9.
Из них:
- БСМП поступило 11 человек (из них вакцинированных – 1), выписано – 1, умерло – 5.
- 8 ГКБ поступило 1 человек (никто не вакцинирован), выписано – 2, умерло – 3.
- 1 ГКБ поступило 5 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 1, умерло – 1.
Вчера, 28 ноября, сообщалось, что через сутки лабораторные центрыпровели 1415 ПЦР-тестов. Следовательно, 306 – положительные, из них львовян – 123.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
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