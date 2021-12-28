Коронавирус во Львове и области: статистика на 28 декабря

За сутки в городских ковод-больницах никто не умер.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 28 декабря, согластно статистике, демонстрирует снижение.
Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 219 105 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5950 летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лаболаторные центры провели 988 ПЦР-тестов. Следовательно, 91 – положительный, из них львовян – 35", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находятся 257 пациентов: в 250 из них COVID-19, 24 – в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в медучреждения поступило 22 человека, (из них вакцинированных – 2), выписано – 2, никто не умер.
Из них:
- в БСМП поступило 18 больных (никто не вакцинирован), никого не выписано;
- в 8 ГКБ не поступило больных, выписан – 1;
- в 1 ГКБ поступил 1 больной (не вакцинированный), выписан – 1;
- в 5 ГКБ поступило 3 больных (из них вакцинированных – 2), никого не выписано.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
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