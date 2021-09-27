Коронавирус во Львове и области: статистика на 27 сентября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 27 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 241 жителя региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 27 сентября, после выходных традиционно демонстрирует спад.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 148 302 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки в области подтверждено 241 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 147. Всего проведено 1185 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 136 383 человека уже выздоровели, 3850 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, в Украине стремительно увеличивается количество областей, которые соответствуют "оранжевой" зоне: где могут усилить карантин.

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