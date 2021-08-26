Коронавирус во Львове и области: статистика на 26 августа

Коронавирус во Львове и области: статистика на 26 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 40 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 26 августа, продолжает распространяться.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 139 269 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 40 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 2. Всего проведено 876 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 502 человека уже выздоровели, 3711 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, ранее стало известно, что вспышку коронавируса в лагере Одесской области вызвал штамм "Дельта".

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