Коронавирус во Львове и области: статистика на 26 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 40 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 26 августа, продолжает распространяться.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 139 269 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 40 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 2. Всего проведено 876 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 502 человека уже выздоровели, 3711 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, ранее стало известно, что вспышку коронавируса в лагере Одесской области вызвал штамм "Дельта".