Коронавирус во Львове и области: статистика на 25 октября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 25 октября

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 877 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 25 сентября, продолжает распространяться. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 173 360 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 2805 ПЦР-тестов. 877 — положительные, из них львовян — 570. Остатков проб в холодильнике нет", — рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 882 человека: 848 из них имеют COVID-19, 62 — вреанимации, 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 56 человек, выписано — 6.

Из них:

БСМП поступило — 38 человек, выписано — 3.

8 ГКБ поступило — 9 человек, выписано — 3.

1 ГКБ поступило — 7 человек, выписано — 0.

5 ГКБ поступило — 2 человека, выписано — 0.

Всего 142 793 человек уже выздоровели, 4402 инфицированные, к сожалению, умерли.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Болбше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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