Коронавирус во Львове и области: статистика на 25 августа

Коронавирус во Львове и области: статистика на 25 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 39 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 25 августа, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 139 229 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 39 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 18. Всего проведено 761 исследование методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 441 человек уже выздоровела, 3709 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, ранее врач-иммунолог Андрей Волянский высказал мнение, что пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале этой осени.

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