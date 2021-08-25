Коронавирус во Львове и области: статистика на 25 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 39 жителей региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 25 августа, продолжает распространяться.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 139 229 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 39 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 18. Всего проведено 761 исследование методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 441 человек уже выздоровела, 3709 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, ранее врач-иммунолог Андрей Волянский высказал мнение, что пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале этой осени.